Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 23: Der Rattenschwanz
22 Min.Ab 12
Vier Freundinnen und ein Todesfall - Bauunternehmer Markus Meisner bricht beim Joggen tot zusammen. Während die Kommissare in Meisners amourösem Abenteuerland ermitteln, entdecken sie eine schier endlose Liste seiner Liebschaften, und es tun sich ungeahnte Abgründe auf ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1