Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verlockendes Angebot

SAT.1Staffel 10Folge 3
Folge 3: Verlockendes Angebot

22 Min.Ab 12

Der Wunsch nach einem besseren Leben in Deutschland treibt die polnischen Geschwister Danuta und Piotre Jamislav in die Hände skrupelloser Betrüger. Danuta gelingt die Flucht, doch dann wird einer ihrer Entführer tot aufgefunden ...

SAT.1
