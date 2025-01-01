Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Ein Schlag ins Gesicht
22 Min.Ab 12
Eine unbekannte Männerleiche wird halbnackt im Wald gefunden. Mit der Identifizierung des Toten tun sich die Abgründe seiner Vergangenheit auf. Schnell steht fest, dass es eine ganze Reihe Tatverdächtiger gibt, die das Opfer lieber tot als lebendig sehen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1