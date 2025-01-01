Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: Entgleist
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs - Sandra Viereck wird von ihrem Mann Karsten brutal misshandelt, bis sie eines Tages den Mut findet zu fliehen. Doch genau an diesem Tag wird ihr Peiniger tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen in eine dramatische Vergangenheit ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1