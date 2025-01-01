Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gaunerliebe

SAT.1Staffel 10Folge 70
Folge 70: Gaunerliebe

22 Min.Ab 12

Ein Tatort ohne Leiche, ein abgeschnittener Finger als Postsendung und eine Empfängerin, die völlig eingeschüchtert ist und nicht mit der Sprache rausrücken will - doch eins ist sicher: Julia Schwartz' Freund Akin muss etwas ganz Furchtbares zugestoßen sein. Was hat die junge Frau zu verbergen?

