Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 83: Familienpleite
22 Min.Ab 12
Als Heidrun Valloch in der Lotterie gewinnt, bringt das die Machtverhältnisse ihrer Ehe gehörig durcheinander. Denn ihr hochverschuldeter Gatte Manfred ist ihr jetzt ausgeliefert. Kurz darauf wird Manfreds Affäre, die blutjunge Gina Wirtz, überfahren: Zufall oder geplanter Mord?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1