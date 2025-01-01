Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 92: Unheilbar
22 Min.Ab 12
In die Falle gelockt - Ein vorgetäuschter Unfall, eine Geiselnahme, ein Schuss: Die Fahrer eines Geldtransporters, Georg Lanig und Thomas Katterbach, werden überfallen. Der Täter entkommt, Lanig wird schwer verletzt, und Familienvater Katterbach gerät schon bald unter Verdacht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1