Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf frischer Tat ertappt

SAT.1Staffel 10Folge 94
Folge 94: Auf frischer Tat ertappt

22 Min.Ab 12

Verhängnisvolle Rache? Hermann Klos wird von einem Unbekannten die Treppe heruntergestoßen und liegt seitdem im Koma. Haben sich die Einbrecher gerächt, die das Opfer am Tag zuvor in die Flucht geschlagen hatte? Und was hat der Bruder von Ermittlerin Katrin Becker mit dem Vorfall zu tun?

