Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 94: Auf frischer Tat ertappt
22 Min.Ab 12
Verhängnisvolle Rache? Hermann Klos wird von einem Unbekannten die Treppe heruntergestoßen und liegt seitdem im Koma. Haben sich die Einbrecher gerächt, die das Opfer am Tag zuvor in die Flucht geschlagen hatte? Und was hat der Bruder von Ermittlerin Katrin Becker mit dem Vorfall zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1