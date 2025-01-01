Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Ohne Sinn und Verstand
22 Min.Ab 12
Udo Welden muss mit ansehen, wie seine 17-jährige Tochter Jenny immer mehr den Drogen verfällt - dabei wird er von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
