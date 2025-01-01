Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 108
23 Min.Ab 12

Ralf Kluge ist geschockt: Seine ukrainische Freundin Magdalena Petrov wird nach der ersten Liebesnacht tot aufgefunden. Erste Ermittlungen ergeben, dass Magdalena auch nicht die Frau war, für die Ralf sie hielt. Was hatte die junge Frau für ein tödliches Geheimnis zu verbergen?

