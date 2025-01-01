Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 132: Den Feind im Nacken
23 Min.Ab 12
Die 33-jährige Selina Wegmann wird seit Monaten von ihrem ehemaligen Nachbarn Konrad Reimer verfolgt und ist extra in eine neue Wohngegend gezogen. Doch nun scheint ihr Stalker sie wieder gefunden zu haben. Die Kommissare wollen Selina helfen, gegen Reimer vorzugehen, doch der hat eigene Pläne.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1