Warum ist Oma plötzlich böse?

SAT.1Staffel 11Folge 142
Folge 142: Warum ist Oma plötzlich böse?

23 Min.Ab 12

Die Schülerin Chiara Hilpert zieht für zwei Monate zu ihrer Großmutter. Doch aus der lieben Oma Ilse ist eine Furie geworden, die alle Nachbarn schikaniert. Kein Wunder, dass das nicht ungesühnt bleibt. Was ist der Grund für Oma Ilses plötzliche Veränderung?

SAT.1
