Lehrer wird Opfer eines SprengstoffanschlagsJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 152: Lehrer wird Opfer eines Sprengstoffanschlags
23 Min.Ab 12
Ein Unbekannter wirft einen Sprengsatz ins Haus des Lehrers Georg Lammers. Die Tätersuche gestaltet sich schwierig, denn Lammers scheint ein beliebter Lehrer zu sein. Hat die Tat mit dem leicht bekleideten Mädchen zu tun, das Lammers zur Tatzeit besuchte? Zumindest seine Ehefrau kocht vor Wut.
