Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Falsch beraten
23 Min.Ab 12
Als die 35-jährige Julia Winters ihren Job verliert, verliert sie auch den Boden unter den Füßen. Zum Schrecken aller sucht sie Halt bei astrologischen Lebensberatungen und macht bald keinen Schritt mehr, ohne sich die Karten legen zu lassen. Hat ihre Sucht sie schließlich das Leben gekostet?
