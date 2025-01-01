Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel Papa

SAT.1Staffel 11Folge 34
Folge 34: Hotel Papa

23 Min.Ab 12

Seit Haustyrann Hajo Schulz Rentner ist, verbringt er seine Zeit damit, seinem Umfeld das Leben zur Hölle zu machen. Sein vorzeitiges Ableben wundert die Kommissare daher nicht sonderlich - die Reaktion seiner Familie dafür umso mehr ...

SAT.1
