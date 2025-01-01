Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Gewissenlos
22 Min.Ab 12
Nach 17 Jahren steht der obdachlose Jürgen, Karlas Ex und Alisas Vater, vor deren Tür. Der Schock ist groß, denn Karla hat bisher das Geheimnis um Alisas Vater gut gehütet. Als Jürgen in der folgenden Nacht plötzlich verstirbt, droht ein Familiendrama ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1