Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Familie in der Schuldenfalle

SAT.1Staffel 11Folge 71
Folge 71: Familie in der Schuldenfalle

22 Min.Ab 12

Als der 41-jährige Finanzberater Heiko Breuer erschlagen in seinem Büro aufgefunden wird, ist die Liste der Tatverdächtigen lang, denn durch falsche Beratungen hat er viele seiner Kunden finanziell ruiniert. Doch wer schreckte auch vor einem Mord nicht zurück?

SAT.1
