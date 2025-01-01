Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgerastet

SAT.1Staffel 11Folge 8
Ausgerastet

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 8: Ausgerastet

22 Min.Ab 12

Die 16-jährige Sophie Müller sieht durch die Arbeitslosigkeit ihrer Mutter ihre ganze Existenz bedroht. Auf dem Weg zur Schule verliert sie die Nerven und schlägt einen Mitschüler zusammen. Das Mitgefühl der Kommissare wird auf eine harte Probe gestellt, als am nächsten Morgen Sophies Lehrer tot aufgefunden wird.

SAT.1
