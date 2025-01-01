Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eine zweite Chance für Papa

SAT.1Staffel 11Folge 80
Eine zweite Chance für Papa

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 80: Eine zweite Chance für Papa

24 Min.Ab 12

Ein Familiendrama: Jürgen Wlaschek verkraftet den Tod seiner geliebten Frau nicht und greift aus Frust zur Flasche. Als er dann auch noch seine Kinder schlägt, reißen diese aus. Unterschlupf finden sie bei Mike Hohns. Doch der wird wenig später tot aufgefunden. Warum musste der junge Mann sterben?

