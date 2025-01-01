Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 82: Wenn die Stunde schlägt
22 Min.Ab 12
Gefangen unter der Erde: Als Conny Niedrig und Bernie Kuhnt den lange gesuchten Drogendealer Rafael Breuer verfolgen, geraten sie selbst in eine Falle und sitzen in einem unterirdischen Drogenlabor fest. Können ihre Kollegen die beiden Kommissare rechtzeitig retten?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1