Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Einem geschenkten Gaul ...

SAT.1Staffel 11Folge 83
Einem geschenkten Gaul ...

Einem geschenkten Gaul ...Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 83: Einem geschenkten Gaul ...

24 Min.Ab 12

Carsten Stein gibt sich die Schuld an dem tödlichen Autounfall seines Sohnes. Doch nun wird auch noch sein Bruder Maik erschossen. Wie viel kann ein Mensch ertragen? Die Kommissare ermitteln zwischen Autoschieberei, Betrug und Fahrlässigkeit und decken dabei dunkle Familiengeheimnisse auf.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen