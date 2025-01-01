Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Ein stechender Schmerz
23 Min.Ab 12
Schutzpolizisten verhindern Schlimmeres, als Joachim Lemke auf seinen Kollegen Michael Holzer einschlägt. Als die Schupos die beiden trennen, bricht Lemke zusammen: Holzer soll seine Schwester Laura vergewaltigt haben ... Das Problem: Das mutmaßliche Missbrauchsopfer schweigt hartnäckig.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1