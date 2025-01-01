Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kurve kratzen

SAT.1Staffel 12Folge 39
Die Kurve kratzen

Folge 39: Die Kurve kratzen

21 Min.Ab 12

Die Kommissare ermitteln in einer Schlägerei unter Jugendlichen. Die Spur führt ins "El Nino", einem Boxstudio in dem Jugendliche trainieren ihre Aggressionen zu kontrollieren. Doch irgendwas läuft dort schief. Als kurz darauf der Trainer des Studios schwer verletzt wird, droht die Gewalt zu eskalieren ...

