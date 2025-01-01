Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Vorverurteilt
23 Min.Ab 12
Die 39-jährige Silke Rabe wird schwer verletzt, als Unbekannte einen Stein durch ihre Fensterscheibe werfen. Doch der Hass gilt vor allem ihrem Sohn, der eine Frau aus der Nachbarschaft vergewaltigt haben soll. Die Ermittler stoßen auf Mobbing, eine Massenintrige und eine verhängnisvolle Lüge.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1