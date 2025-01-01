Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vorverurteilt

SAT.1Staffel 12Folge 41
Vorverurteilt

VorverurteiltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 41: Vorverurteilt

23 Min.Ab 12

Die 39-jährige Silke Rabe wird schwer verletzt, als Unbekannte einen Stein durch ihre Fensterscheibe werfen. Doch der Hass gilt vor allem ihrem Sohn, der eine Frau aus der Nachbarschaft vergewaltigt haben soll. Die Ermittler stoßen auf Mobbing, eine Massenintrige und eine verhängnisvolle Lüge.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen