Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Stutenbissig
23 Min.Ab 12
Nachdem die 21-jährige Laura Jenssen hart stürzt, finden sich versteckte Reißzwecken in den Beinbandagen ihres geliebten Wallachs Pegasus. Die Kommissare ermitteln zwischen Eifersucht, verletzten Gefühlen und zerbrochenen Hoffnungen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1