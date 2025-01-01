Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf Achse

SAT.1Staffel 12Folge 58
Folge 58: Auf Achse

21 Min.Ab 12

Späte Mutterliebe? Nach dem Mord an seinem Vater verschwindet der zehnjährige Ben Leipold spurlos aus dem Krankenhaus. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Mord und dem Verschwinden des Jungen? Steckt womöglich die Truckerin Melanie Scherf, Bens leibliche Mutter, dahinter, obwohl die sich nie für ihr Kind interessiert hat?

SAT.1
