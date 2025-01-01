Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Von Gefühlen überrollt

SAT.1Staffel 13Folge 12
Von Gefühlen überrollt

Von Gefühlen überrolltJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 12: Von Gefühlen überrollt

23 Min.Ab 12

Fred Goebel wird auf einem stadtbekannten Schwulentreff brutal überfahren. Zufall? Oder führte der verheiratete Baustoffhändler ein pikantes Doppelleben? Als dann auch noch der Lehrling der Firma untertauchen will, überschlagen sich die Ereignisse ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen