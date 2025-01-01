Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Für kein Geld der Welt
23 Min.Ab 12
Rien ne va plus - nichts geht mehr: Eine Razzia in einer illegalen Spielhölle geht schief. Der junge Zocker Falk Boos flieht und schlägt dabei den Polizisten Georg Stieber nieder. Kurz darauf wird der junge Mann tot aufgefunden. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1