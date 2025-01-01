Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Der einzige Ausweg
23 Min.Ab 12
Unter Beschuss - Nach einem Einbruch in einer großen Lagerhalle untersuchen Amir Malik und Thomas Bossmann den Tatort. Ohne zu ahnen, dass sie kurz vor einer entsetzlichen Entdeckung stehen. Die Stimmung ist gelassen - bis plötzlich Schüsse fallen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1