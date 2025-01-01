Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein Gläschen in Ehren

SAT.1Staffel 13Folge 68
Ein Gläschen in Ehren

Ein Gläschen in EhrenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 68: Ein Gläschen in Ehren

23 Min.Ab 12

Familiendrama - Als Samuel Löwing von einer Klassenfahrt nach Hause kommt, findet er seinen Vater erschlagen. Seine Mutter liegt bewusstlos im Schlafzimmer - im Alkoholdelirium. Doch was ist im Hause Löwing vorgefallen? Die Kommissare ermittleln ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen