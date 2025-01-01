seni seviyorum - Ich liebe DichJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 71: seni seviyorum - Ich liebe Dich
23 Min.Ab 12
Fremdenhass - Die 46-jährige Türkin Asya Cengiz und ihre Familie werden immer wieder von jugendlichen Nachbarn tyrannisiert und attackiert. Als einer von ihnen erstochen aufgefunden wird, liegt der Verdacht nahe, dass Asyas Sohn Murat sich an diesem für die jahrelange Hetze gerächt hat.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1