Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Rangaswani

SAT.1Staffel 13Folge 72
Rangaswani

RangaswaniJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 72: Rangaswani

23 Min.Ab 12

Im Nirvana - Nachdem Studentin Julia tot in ihrer WG gefunden wird, gibt das Verhalten ihrer Mitbewohnerin Svenja Rätsel auf: Warum hat sie Julias Freund Jens nicht in die Wohnung gelassen, bevor die Polizei am Tatort eintraf? Und warum behauptet sie, Julia sei mit ihr auf einem Festival gewesen?

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

