Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 11: Wald ohne Wiederkehr
23 Min.Ab 12
Der 16-jährige Mark Clausen wird mit mehreren Einschüssen im Stadtwald gefunden - sein Leben hängt am seidenen Faden. Wer ist für den Mordversuch an dem wehrlosen Jungen verantwortlich?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
