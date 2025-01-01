Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Grausames Erwachen
23 Min.Ab 12
Als sich Heinz Weiß in seinem Ehebett umdreht, schaut er in die toten Augen seiner Tochter. Die 18-jährige Inga verblutete qualvoll neben ihm und er will sich angeblich an nichts erinnern. Hat der Vater im Vollrausch gemordet?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1