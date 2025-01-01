Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Blutspur

SAT.1Staffel 2Folge 15
Blutspur

BlutspurJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 15: Blutspur

22 Min.Ab 12

Völlig verwirrt wird eine unbekannte Frau im Park gefunden, in ihrer Hand hält sie eine Tüte mit blutigen Haarbüscheln - vom Opfer fehlt jede Spur. Hat die geheimnisvolle Unbekannte gerade einen Mord begangen? Die Kommissare ermitteln "rückwärts" und begeben sich auf Opfersuche.

