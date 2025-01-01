Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: Famous
23 Min.Ab 12
Die Fernsehwelt steht Kopf: Mordanschlag auf den Produzenten der Castingshow "Famous". Hat ein Kandidat den Rauswurf aus der Show nicht verkraftet oder ist der Täter in den eigenen Reihen zu suchen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
