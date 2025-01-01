Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödlicher Schwimmunterricht

SAT.1Staffel 2Folge 39
Tödlicher Schwimmunterricht

Tödlicher SchwimmunterrichtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 39: Tödlicher Schwimmunterricht

23 Min.Ab 12

Die 19-jährige Schülerin Sofie Rosenbaum wurde blutüberströmt und fast nackt in der Schuldusche entdeckt. Warum musste das junge Mädchen sterben? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf ein furchtbares Geheimnis...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen