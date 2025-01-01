Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Beischlaf inklusive

SAT.1Staffel 2Folge 42
Beischlaf inklusive

Beischlaf inklusiveJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 42: Beischlaf inklusive

23 Min.Ab 12

Gedemütigt, misshandelt und fast zu Tode gequält wird die 24-jährige Marcella Martin in einer Grube einer still gelegten Fabrikhalle gefunden. Wer wollte die junge Frau lebendig begraben?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen