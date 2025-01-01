Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Beischlaf inklusive
23 Min.Ab 12
Gedemütigt, misshandelt und fast zu Tode gequält wird die 24-jährige Marcella Martin in einer Grube einer still gelegten Fabrikhalle gefunden. Wer wollte die junge Frau lebendig begraben?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1