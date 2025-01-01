Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 47: Züchtigung mit Folgen
23 Min.Ab 12
Von der Herrin zur Sklavin - erwürgt und auf ihre Streckbank gefesselt findet man die Domina Natascha Franzen. Wer drehte bei den Sado-Maso-Spielen den Spieß um? Die Kommissare ermitteln in einer besessenen Welt, in der Gefühle mit Füßen getreten werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1