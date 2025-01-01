Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 70: Der tote Drache
23 Min.Ab 12
Panik in der Schule - mit einer klaffenden Kopfwunde wird die Mathelehrerin Klara Mühlbach tot im Treppenhaus aufgefunden. Unfall oder eiskalter Mord? Die Kommissare ermitteln und müssen feststellen, dass so mancher Schüler für gute Noten über Leichen gehen würde.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1