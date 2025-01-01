Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 108: Zerschlagenes Glück
23 Min.Ab 12
Kurz vor der Beförderung zum Oberarzt wird Dr. Nico Lose auf dem Mitarbeiterparkplatz des Krankenhauses erschlagen aufgefunden. Die Kommissare stoßen bei den Kollegen und der Familie des jungen Arztes auf Ungereimtheiten...
