Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Trautes Heim, Glück allein

SAT.1Staffel 3Folge 110
Trautes Heim, Glück allein

Trautes Heim, Glück alleinJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 110: Trautes Heim, Glück allein

23 Min.Ab 12

Alle Neune - das war das Motto des Kegelbruders Werner Reising - bis er selbst mit einem seiner Pokale erschlagen wird. Anscheinend ist ihm seine fanatische Liebe zum Kegelsport zum Verhängnis geworden. Oder ist das Motiv des Täters ganz woanders zu suchen?

