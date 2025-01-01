Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Mord im Dunkeln

SAT.1Staffel 3Folge 37
Mord im Dunkeln

Mord im DunkelnJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 37: Mord im Dunkeln

23 Min.Ab 12

Schwerverletzt ins neue Lebensjahr: Auf ihrer Geburtstagsparty wird die 25-jährige Janine Kroll im Dunkeln niedergestochen. Jeder der Partygäste könnte für die Tat verantwortlich sein - doch keiner will etwas gesehen haben!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen