Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Das falsche Versprechen
23 Min.Ab 12
Ibrahim und Fatima Olgül finden ihre Tochter Nadja erwürgt in der Kühltruhe ihres Restaurants. Was steckt hinter dem Tod des jungen Mädchens? Die Kommissare ermitteln zwischen türkischer Tradition und wahrer Liebe ...
