Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Ausgelöscht
23 Min.Ab 12
Mitten in der Nacht verschwindet die Journalistin Julia Jahn. Zurück bleiben nur Blutspuren im Bett und die Hoffnung, sie lebend wiederzufinden. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen der Zeit ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1