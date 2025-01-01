Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nackte Tatsachen

SAT.1Staffel 3Folge 84
Folge 84: Nackte Tatsachen

23 Min.Ab 12

Die Künstlerin Lisa Degner verschwindet kurz vor ihrer Vernissage spurlos, ihre Wohnung gleicht einem Schlachtfeld, mehrere Bilder wurden gestohlen. Ist der Täter in der Kunstszene zu suchen, oder was steckt sonst hinter der Tat?

