Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 96: Gefährlicher Chat
23 Min.Ab 12
Wenn aus einem Blind Date bitterer Ernst wird: Der Mann, mit dem sich die 17-jährige Jessica Auerberg verabredet hat, taucht nicht auf. Wenig später wird das Mädchen an einer Bundesstraße vergewaltigt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1