Ich sehe was, was du nicht siehstJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 113: Ich sehe was, was du nicht siehst
22 Min.Ab 12
Geldgier oder sexuelle Perversion? Welches Motiv steckt hinter der Entführung der kontaktscheuen Nicole Kleimann? Mit Polaroidfotos dokumentiert der Täter die Qualen des 20-jährigen Opfers. Die Kommissare tappen im Dunkeln, bis der Täter einen folgenschweren Fehler macht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1