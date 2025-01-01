Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Friss oder stirb

SAT.1Staffel 4Folge 123
Friss oder stirb

Friss oder stirbJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 123: Friss oder stirb

22 Min.Ab 12

Entführt, erpresst und ausgesetzt: Vier Tage lang wurde der Imbisskettenbesitzer Bruno Greber von einem Unbekannten festgehalten und dann splitternackt im Wald ausgesetzt. Die Kommissare stoßen auf ein undurchsichtiges Intrigenspiel.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen