Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 132: Haarscharf
22 Min.Ab 12
Feiern bis der Arzt kommt: Der Alleinunterhalter Klausi Bunner wird niedergeschlagen und in den Kofferraum seines Autos gesperrt. Wer wollte den Entertainer zum Schweigen bringen? Eine haarige Angelegenheit zwischen Partys, Bier und Polonese.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1